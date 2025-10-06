«Обязательно обжалуем». Подробности нового дела против экс-министра Абызова

Тверской районный суд Москвы арестовал экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова до 6 декабря.
«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению, избрать Абызову меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря», — вынес решение судья.
Абызова обвиняют в мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Вину он не признает и настаивает, что сам является потерпевшей стороной и тоже лишился вложенных средств.
«В деле нет доказательств о моей причастности, я сам вкладывал деньги в «Алион», и должен быть признан потерпевшим», — заявил экс-министр на заседании об избрании ему меры пресечения.
Заседание суда было открытым, в зале присутствовали журналисты. Оно началось на час позже назначенного времени. Как отмечает РИА Новости, экс-министр «похудел». На вопрос о том, как он себя чувствует, Абызов ответил, что хорошо.
Его адвокат Тимофей Гриднев уже сообщил, что обжалует арест.
«Мы обязательно обжалуем», — сказал собеседник агентства.
Новое дело
Новое уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года. Главным фигурантом стала топ-менеджер Российской венчурной компании Яна Рязанцева. Также по делу проходили «неустановленные лица». Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября 2025-го.
Потерпевший по делу — Российская венчурная компания.
Сам Абызов вкладывал свои средства в Alion energy — компанию, занимающуюся инвестициями.
Первый срок
В сентябре Абызова доставили в Москву для проведения следственных действий по новому делу. Бывший министр уже осужден за хищение и вывод крупных сумм за рубеж. Он отбывал свой 12-летний срок в колонии в Сыктывкаре.
Экс-министр и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012—2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний — «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Общая сумма ущерба составила 4 млрд рублей.
Также Абызова и сообщников признали виновными в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.
Абызов должен был вернуть в бюджет более 32 млрд рублей. К декабрю 2023 года он выплатил более 20 млрд рублей, которые Генпрокуратура взыскала как незаконные доходы.