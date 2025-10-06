На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал экс-министра Абызова по новому уголовному делу о мошенничестве

Суд в Москве заключил под стражу экс-министра Абызова по новому уголовному делу
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу до 6 декабря экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, на которого на днях возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», — решила инстанция.

Абызова обвиняют в мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Сам он свою вину отрицает, утверждая, что также является потерпевшей стороной, лишившейся вложенных средств.

Бывший министр уже осужден на 12 лет за хищение и вывод крупных сумм за рубеж. По данным следствия, Абызов и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний, «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», в размере 4 млрд рублей.

Также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

Ранее в Красноярске возбудили дело о хищении 90 млн рублей при поставках битума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами