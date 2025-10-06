Суд арестовал экс-министра Абызова по новому уголовному делу о мошенничестве

Суд в Москве заключил под стражу экс-министра Абызова по новому уголовному делу

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу до 6 декабря экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, на которого на днях возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», — решила инстанция.

Абызова обвиняют в мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Сам он свою вину отрицает, утверждая, что также является потерпевшей стороной, лишившейся вложенных средств.

Бывший министр уже осужден на 12 лет за хищение и вывод крупных сумм за рубеж. По данным следствия, Абызов и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний, «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», в размере 4 млрд рублей.

Также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

