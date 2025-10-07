В Госдуме выступили против выдачи семейной ипотеки «под обязательство» родить детей

В национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) поддержали предложение предоставлять льготную семейную ипотеку авансом — «под обязательство» о рождении ребенка. Однако зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил сомнение в надежности подобной схемы для банков и семей.

«Рождение ребенка — это не сдача отчета по проекту в установленный дедлайн. Это глубоко личное, часто эмоциональное решение, которое зависит от здоровья, отношений и множества жизненных обстоятельств. [По этой системе] банки при подаче заявки на кредит будут спрашивать не только кредитную историю, но и «репродуктивный потенциал», подтвержденный справкой от врача и расписками от тещи и свекрови», — сказал он.

По словам депутата, льготная ипотека может превратиться из поддержки в финансовую ловушку для тех, у кого по каким-либо причинам не получается завести детей.

«А если ребенок не появится? Здесь здравомыслие сталкивается с суровой реальностью. Причины могут быть самые разные: проблемы со здоровьем, развод, потеря работы или банальное изменение жизненных планов. Будем ли мы считать семью, столкнувшуюся с трагедией бесплодия, «нарушителем договора»? В этой схеме рискуют все. Семья рискует внезапно остаться с неподъемными платежами. Государство и банки рискуют получить волну невыполненных обязательств и социальное напряжение. Нам нужно повышать доступность ипотеки для всех молодых семей, а также благосостояние людей. Когда у молодых пар есть уверенность в завтрашнем дне и собственных силах, дети появляются и без расписок», — сказал он.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что выдача молодым семьям льгот по НДФЛ более важна для поддержки демографии.

«Для роста [числа] молодых семей даже с одним ребенком нужны неординарные меры. Таков современный уклад в любом большом городе на Земле. Чем позже дата рождения первого ребенка, тем больше потом расходов ляжет на плечи бюджетов всех уровней. [Нужно дать] людям возможность брать в ипотеку уже существующую вторичку. А еще лучше — развитие индивидуального жилищного строительства в пригородах, средних и малых городах, в районах вокруг областных центров и городов областного значения. Поэтому, конечно, важнее дать молодым семьям льготу по НДФЛ, дать обратный вычет на аренду жилья. Появится в семье ребенок за пять лет — оставить все ежегодные социальные вычеты в силе», — сказал он.

До этого президент НОСТРОЙ Антон Глушков поддержал идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка на определенный срок. По его словам, под такие обязательства «уже придумано несколько конструкций».

В июне 2025 года сотрудник магнитогорского завода попросил президента Владимира Путина, когда посещал завод, ввести механизм получения льготной ипотеки авансом. В ответ на просьбу Путин назвал сотрудника завода «хитрюгой» и отметил, что «государство подставит плечо», когда появится ребенок.

Ранее в России предложили передавать нераспроданные квартиры в соцаренду.