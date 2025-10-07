На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили передавать нераспроданные квартиры в соцаренду

Миронов предложил передавать нераспроданные квартиры в соцаренду нуждающимся
Илья Питалев/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил передавать неиспользуемые квартиры, приобретенные государством у строительных компаний, в социальную аренду нуждающимся гражданам. Об этом политик сообщил в интервью ТАСС.

По мнению Миронова, государство могло бы выкупать у застройщиков невостребованное жилье по себестоимости, без надбавок, а затем предоставлять его нуждающимся в социальную аренду. Он отметил, что такая схема позволит застройщикам решить проблему с неликвидом, а гражданам — получить жилье.

Миронов подчеркнул, что граждане смогут постепенно выкупать эту недвижимость у государства, засчитывая арендные платежи в счет стоимости. Он назвал это «социальной арендой с выкупом» и указал на успешность подобных программ за рубежом, подчеркнув необходимость внедрения этой практики в России.

Воспользоваться этой программой, считает парламентарий, могли бы не только малообеспеченные граждане, но и молодые семьи, студенты, многодетные семьи, учителя, врачи и работники промышленных предприятий. Он также отметил, что хотя корпорация «ДОМ.РФ» и реализует программы строительства арендного жилья, их масштабы недостаточны и требуют расширения и ускорения.

Ранее в Госдуме предложили выдавать жилье представителям одной профессии.

