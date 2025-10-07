Россиянам назвали способы защиты от вспышки вируса Коксаки

Вирус Коксаки распространяется из-за недостаточной гигиены – он передается через грязные руки, воду, немытые овощи и фрукты. На поверхностях он живет в течение нескольких дней – именно поэтому при его появлении заражение одного человека быстро приводит к массовому, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Подхватить вирус можно, в частности, через полотенца, посуду и прочие предметы, которые используют несколько человек. Например, дети часто заражаются в детсадах через игрушки или в школах – через письменные принадлежности.

«Вирус устойчив во внешней среде — он может сохраняться на поверхностях несколько дней, поэтому заражение им обычно массовое. Инфекция быстро распространяется, вероятность, что ей переболеет только один человек в коллективе, крайне мала», — пояснила врач.

По ее словам, инкубационный период составляет 3-6 дней, а первые симптомы обычно очень острые – температура подскакивает до 38-39 градусов, начинают болеть голова и мышцы, появляется слабость, в горле першит, а затем на теле можно заметить сыпь. Некоторые пациенты также сталкиваются на фоне заражения с ангиной, диареей и конъюнктивитом, перечислила Демьяновская.

Несмотря на такие серьезные симптомы, в большинстве случаев заражение проходит за 7-10 дней, но некоторым людям грозят осложнения. В их числе, в частности, маленькие дети, беременные женщины, пациенты с ослабленным иммунитетом. Среди частых осложнений врач выделила воспаление оболочек головного мозга, поражение сердечной мышцы, печени, поджелудочной железы и обезвоживание. Причем специфического лечения Коксаки не имеет – только симптоматическое.

Основной мерой профилактики заражения Демьяновская назвала строгую гигиену, включающую в себя тщательное мытье рук, особенно перед едой. Все фрукты и овощи важно не просто полоскать под водой, а хорошенько мыть. Кроме того, следует регулярно проводить уборку помещений с дезинфекцией мест общего пользования, детских игрушек. Также врач призвала россиян пить только чистую, качественную воду и избегать купания в сомнительных по чистоте бассейнах и водоемах во время отдыха.

Напомним, на днях газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные медучреждений, что в нескольких регионах России зафиксированы вспышки вируса Коксаки – в частности, в Архангельской области, Красноярском крае, Уфе и Владимире. По информации издания, это может быть связано с возвращением туристов из теплых стран, где они отдыхали в бархатный сезон.

Однако в Роспотребнадзоре эти сообщения опровергли, подчеркнув, что они не соответствуют действительности. В ведомстве заверили, что ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная, для предупреждения заноса инфекции в детские коллективы ввели обязательную утреннюю фильтрацию, усилили дезинфекционный режим, а также специалисты проводят профилактическую санитарно-просветительскую работу с населением.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могут вылететь из Турции из-за вируса Коксаки.