На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способы защиты от вспышки вируса Коксаки

Врач Демьяновская: вирус Коксаки передается через воду и грязные фрукты
close
Depositphotos

Вирус Коксаки распространяется из-за недостаточной гигиены – он передается через грязные руки, воду, немытые овощи и фрукты. На поверхностях он живет в течение нескольких дней – именно поэтому при его появлении заражение одного человека быстро приводит к массовому, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Подхватить вирус можно, в частности, через полотенца, посуду и прочие предметы, которые используют несколько человек. Например, дети часто заражаются в детсадах через игрушки или в школах – через письменные принадлежности.

«Вирус устойчив во внешней среде — он может сохраняться на поверхностях несколько дней, поэтому заражение им обычно массовое. Инфекция быстро распространяется, вероятность, что ей переболеет только один человек в коллективе, крайне мала», — пояснила врач.

По ее словам, инкубационный период составляет 3-6 дней, а первые симптомы обычно очень острые – температура подскакивает до 38-39 градусов, начинают болеть голова и мышцы, появляется слабость, в горле першит, а затем на теле можно заметить сыпь. Некоторые пациенты также сталкиваются на фоне заражения с ангиной, диареей и конъюнктивитом, перечислила Демьяновская.

Несмотря на такие серьезные симптомы, в большинстве случаев заражение проходит за 7-10 дней, но некоторым людям грозят осложнения. В их числе, в частности, маленькие дети, беременные женщины, пациенты с ослабленным иммунитетом. Среди частых осложнений врач выделила воспаление оболочек головного мозга, поражение сердечной мышцы, печени, поджелудочной железы и обезвоживание. Причем специфического лечения Коксаки не имеет – только симптоматическое.

Основной мерой профилактики заражения Демьяновская назвала строгую гигиену, включающую в себя тщательное мытье рук, особенно перед едой. Все фрукты и овощи важно не просто полоскать под водой, а хорошенько мыть. Кроме того, следует регулярно проводить уборку помещений с дезинфекцией мест общего пользования, детских игрушек. Также врач призвала россиян пить только чистую, качественную воду и избегать купания в сомнительных по чистоте бассейнах и водоемах во время отдыха.

Напомним, на днях газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные медучреждений, что в нескольких регионах России зафиксированы вспышки вируса Коксаки – в частности, в Архангельской области, Красноярском крае, Уфе и Владимире. По информации издания, это может быть связано с возвращением туристов из теплых стран, где они отдыхали в бархатный сезон.

Однако в Роспотребнадзоре эти сообщения опровергли, подчеркнув, что они не соответствуют действительности. В ведомстве заверили, что ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная, для предупреждения заноса инфекции в детские коллективы ввели обязательную утреннюю фильтрацию, усилили дезинфекционный режим, а также специалисты проводят профилактическую санитарно-просветительскую работу с населением.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могут вылететь из Турции из-за вируса Коксаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами