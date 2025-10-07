В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о вспышках вируса Коксаки

Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки в России не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для предупреждения заноса инфекции в детские коллективы ввели обязательную утреннюю фильтрацию, усилили дезинфекционный режим. Специалисты проводят профилактическую санитарно-просветительскую работу с населением.

До этого газета «Известия» со ссылкой на данные медицинских учреждений писала, что случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в нескольких регионах России, включая Архангельскую область, Красноярский край, Уфу и Владимир. По информации издания, вспышки инфекции могли быть связаны с возвращением туристов из теплых стран, где они отдыхали в бархатный сезон.

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов и особенно опасен для детей младшего возраста, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Инфекция может приводить к серьезным осложнениям, включая менингит и поражения внутренних органов. Специфического лечения не существует, терапия направлена на облегчение симптомов.

Ранее в турецком отеле удивились, услышав о вирусе Коксаки у его гостей.