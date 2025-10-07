Москвичей предупредили о густом тумане

МЧС: в ночь на 8 октября в Москве ожидается туман с ухудшением видимости

Вечером Москву накроет густой туман, который сохранится до 10:00 8 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного МЧС.

В публикации говорится, что местами ухудшение видимости составит 200 – 700 метров. Специалисты порекомендовали в случае управления транспортным средством значительно снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин. Помимо этого, москвичей призвали избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

Накануне столичный регион также накрывал туман.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупреждал, что в течение недели в городе будет преобладать пасмурная погода с небольшими дождями. По его словам, воздух в дневные часы будет прогреваться до +10 — +14°C. При это ночных заморозков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от +4 до +8°C.

Ранее водителям объяснили, как безопасно ездить в условиях тумана.