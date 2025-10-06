На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик спрогнозировал москвичам пасмурную и туманную погоду

Евгений Биятов/РИА Новости

На этой неделе в столичном регионе будет преобладать пасмурная погода с небольшими дождями. Город окутают туманы, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В столице и области установится однородная воздушная масса, которая принесет с собой пасмурную, туманную погоду и осадки, но с прояснениями в отдельные дни, отметил синоптик. Воздух в дневные часы будет прогреваться до +10…+14 градусов. Ночных заморозков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов. Атмосферное давление при этом останется на уровне 750-755 мм рт. ст., заключил Ильин.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что погружение Москвы в туман — это главный признак наступающей классической осени. Сегодня утром видимость 2,4 км наблюдается в Москве на ВДНХ, в Шереметьево она составляет 2,6 км. Во Внуково, по словам Тишковца, слабая морось, аэродром частично закрыт туманом — видимость 1 км. В Домодедово из-за тумана видимость ухудшилась до 300-400 м, в Жуковском — до 600 м.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал ранний приход весны в 2026 году.

