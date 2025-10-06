Москвичей предупредили о густом тумане в ночь на 7 октября

В ближайшее время Москву накроет густой туман, который сохранится до 10 часов 7 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного МЧС.

Видимость составит 100 — 600 метров. Жителей города призвали быть бдительными, особенно автомобилистов. Им дали ряд рекомендаций.

«Снизьте скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений», — говорится в сообщении.

О вечернем тумане в российской столице также предупреждал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что погружение Москвы в туман — это главный признак наступающей классической осени. Сегодня утром видимость 2,4 км наблюдается в Москве на ВДНХ, в Шереметьево она составляет 2,6 км. Во Внуково, по словам Тишковца, слабая морось, аэродром частично закрыт туманом — видимость 1 км. В Домодедово из-за тумана видимость ухудшилась до 300-400 м, в Жуковском — до 600 м.

Ранее водителям объяснили, как безопасно ездить в условиях тумана.