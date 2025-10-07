На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Boeing потерял лидерство в производстве самого массового самолета

Reuters: Airbus A320 признан самым массовым самолетом в истории
РИА «Новости»

Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing. Об этом сообщает Reuters.

По данным аналитической компании Cirium, суммарные поставки Airbus A320, который начали эксплуатировать с 1988 года, достигли 12 260 единиц.

В результате Boeing 737 потерял лидерство, которое удерживалось несколько десятилетий.

В мае сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает альтернативного подрядчика для приобретения президентских самолетов из-за задержек со стороны Boeing.

Разочарованный срывами сроков, Трамп поручил компании L3Harris модернизировать Boeing 747, ранее принадлежавшие Катару, чтобы обеспечить временный «борт №1».

24 апреля Трамп заявил, что корпорации Boeing следует объявить дефолт Китайской Народной Республике на фоне отказа от ее самолетов. По мнению главы Белого дома, отказ от американских самолетов демонстрирует многолетнее отношение Пекина к Вашингтону.

Ранее S7 отказалась передавать Airbus иностранным перевозчикам.

