S7 отказалась передавать Airbus иностранным перевозчикам

«Ъ»: авиакомпания S7 не отдаст Airbus перевозчикам из Египта и Филиппин

Авиакомпания S7 не ведет переговоры о передаче своих простаивающих самолетов A320neo и A321neo перевозчикам из Египта и с Филиппин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

S7 известила Минтранс о том, что представители компании «не ведут переговоров о передаче самолетов каким-либо иностранным компаниям», рассказал «Ъ» источник в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

В августе интерес к российским самолетам проявили частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины), которые через посредника — компания MelonAero из Черногории — хотели приобрести или взять в аренду до пяти лайнеров для использования на международных маршрутах. Предложение было направлено в правительство РФ, Минтранс и S7. Однако, как рассказал собеседник «Коммерсанта» в АЭВТ, в Минтрансе «не сочли данное предложение ни конструктивным, ни реализуемым». В самом министерстве ситуацию комментировать не стали.

Сейчас у S7 простаивает значительная часть парка Airbus A320/321neo из-за проблем c двигателями Pratt & Whitney. Их обслуживание осложнено санкциями и отсутствием необходимых комплектующих на российском рынке.

Российская авиакомпания S7 Airlines предлагает авиаперевозки по 193 направлениям. Рейсы выполняются по всей России и за ее пределами, в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее импортозамещенный Superjet совершил первый полет.