На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

S7 отказалась передавать Airbus иностранным перевозчикам

«Ъ»: авиакомпания S7 не отдаст Airbus перевозчикам из Египта и Филиппин
true
true
true
close
v1_one/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания S7 не ведет переговоры о передаче своих простаивающих самолетов A320neo и A321neo перевозчикам из Египта и с Филиппин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

S7 известила Минтранс о том, что представители компании «не ведут переговоров о передаче самолетов каким-либо иностранным компаниям», рассказал «Ъ» источник в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

В августе интерес к российским самолетам проявили частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины), которые через посредника — компания MelonAero из Черногории — хотели приобрести или взять в аренду до пяти лайнеров для использования на международных маршрутах. Предложение было направлено в правительство РФ, Минтранс и S7. Однако, как рассказал собеседник «Коммерсанта» в АЭВТ, в Минтрансе «не сочли данное предложение ни конструктивным, ни реализуемым». В самом министерстве ситуацию комментировать не стали.

Сейчас у S7 простаивает значительная часть парка Airbus A320/321neo из-за проблем c двигателями Pratt & Whitney. Их обслуживание осложнено санкциями и отсутствием необходимых комплектующих на российском рынке.

Российская авиакомпания S7 Airlines предлагает авиаперевозки по 193 направлениям. Рейсы выполняются по всей России и за ее пределами, в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее импортозамещенный Superjet совершил первый полет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами