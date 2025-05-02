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Трамп ищет временную замену Boeing

WSJ: Трамп ищет временную замену Boeing из-за задержки в поставках самолетов
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Win McNamee/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает альтернативного подрядчика для приобретения президентских самолетов из-за задержек со стороны Boeing. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Разочарованный срывами сроков, Трамп поручил компании L3Harris модернизировать Boeing 747, ранее принадлежавшие Катару, чтобы обеспечить временный «борт №1». На лайнеры установят спецсистемы безопасности. При этом Boeing продолжает разработку двух новых Air Force One, но, по данным издания, Трамп вряд ли получит их до конца своего срока.

«Проект Boeing отстает из-за проблем с поставщиками и производственными ошибками. Изначальный бюджет в $3,9 млрд превышен на миллиарды», — отмечает издание.

24 апреля Трамп заявил, что корпорации Boeing следует объявить дефолт Китайской Народной Республике на фоне отказа от ее самолетов. По мнению главы Белого дома, отказ от американских самолетов демонстрирует многолетнее отношение Пекина к Вашингтону.

Ранее была названа неожиданная причина, почему Трамп стремится восстановить отношения с Россией.

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