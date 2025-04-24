Трамп отреагировал на отказ Китая от самолетов Boeing

Трамп: корпорация Boeing должна объявить дефолт Китаю за отказ от ее самолетов

Американская корпорация Boeing должна объявить дефолт Китайской Народной Республике за отказ от ее самолетов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Boeing должен объявить дефолт Китаю», — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, отказ от самолетов демонстрирует то, что «Китай делает по отношению к США на протяжении многих лет».

21 апреля стало известно, что китайские авиакомпании поставили на паузу прием американских самолетов Boeing из-за взаимных импортных тарифов США. По информации РИА Новости, один из готовящихся к передаче самолетов Boeing 737 Max вылетел из центра финальной комплектации Boeing в Чжоушане и направился в Сиэтл, обратно на основной завод по сборке компании. В китайском центре ведется внешняя окраска бортов и передача Boeing 737 MAX.

Кроме того, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа рассматривает возможность снижения таможенных пошлин на товары из Китая в качестве шага по деэскалации торговой войны.

В настоящее время суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на товары из США до 125%.

Ранее Китай предложил Японии вместе противостоять тарифам США.