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Трамп отреагировал на отказ Китая от самолетов Boeing

Трамп: корпорация Boeing должна объявить дефолт Китаю за отказ от ее самолетов
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Evelyn Hockstein/Reuters

Американская корпорация Boeing должна объявить дефолт Китайской Народной Республике за отказ от ее самолетов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Boeing должен объявить дефолт Китаю», — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, отказ от самолетов демонстрирует то, что «Китай делает по отношению к США на протяжении многих лет».

21 апреля стало известно, что китайские авиакомпании поставили на паузу прием американских самолетов Boeing из-за взаимных импортных тарифов США. По информации РИА Новости, один из готовящихся к передаче самолетов Boeing 737 Max вылетел из центра финальной комплектации Boeing в Чжоушане и направился в Сиэтл, обратно на основной завод по сборке компании. В китайском центре ведется внешняя окраска бортов и передача Boeing 737 MAX.

Кроме того, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа рассматривает возможность снижения таможенных пошлин на товары из Китая в качестве шага по деэскалации торговой войны.

В настоящее время суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на товары из США до 125%.

Ранее Китай предложил Японии вместе противостоять тарифам США.

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