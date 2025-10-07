В посольстве сообщили, что данных о россиянах, застрявших на Эвересте из-за снегопада, нет

Посольство РФ: информации о россиянах, застрявших на Эвересте, не поступало

Информации о россиянах, оказавшихся в ловушке на Эвересте из-за снегопада, не поступало, сообщили в российском посольстве в Китае в официальном Telegram-канале.

«На данный момент информация о наличии российских граждан среди оказавшихся в снежном плену не поступала», — говорится в сообщении.

Дипломаты уточнили, что большая часть туристов выведена в безопасное место, с оставшимися установлена стабильная связь. Китайские службы продолжают спасательную операцию.

4 октября на Эвересте в Тибетском автономном районе КНР началась метель, из-за которой видимость сократилась до менее одного метра. По данным газеты «Саньсян душибао», около 1000 туристов оказались в ловушке на восточном склоне горы. Некоторым из них удалось спуститься самостоятельно, но большинству потребовалась помощь спасателей.

6 октября газета The Guardian сообщила, что сотрудники экстренных служб и местные жители освободили из снежного плена 350 туристов. Кроме того, спасатели установили связь с еще около 200 человек, которые остаются на склоне под Эверестом.

