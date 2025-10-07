Увеличилось число погибших от отравления спиртом в Ленобласти

Число погибших от отравления спиртом в Ленобласти достигло 45 человек

Число погибших от отравления метиловым спиртом в Ленобласти достигло 45 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

«Следственным органом будет дана правовая оценка действиям (бездействию) контролирующих органов, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

В данный момент принимаются меры по установлению иных лиц, пострадавших от употребления указанной спиртосодержащей продукции, уточнили в ведомстве.

О массовом отравлении людей в Ленобласти стало известно в конце сентября. Известно, что не удалось спасти уже 44 человек. Еще четверо пострадавших находятся в больницах, трое из них — в критическом состоянии.

По делу задержаны 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них — 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказывали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

Ранее суд отказал следствию в аресте фигуранта дела об отравлении в Ленобласти.