Подозреваемые по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти задержаны в Москве

Следователи задержали еще двоих подозреваемых по уголовному делу о реализации суррогатного алкоголя в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).

По информации следствия, фигурантов задержали в Москве. Уточняется, что они являются руководителями и бенефициарами коммерческой организации, которая хранила в Тосненском районе изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию.

В пресс-службе СК добавили, что следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

О массовом отравлении людей в Ленобласти стало известно в конце сентября. По данному делу задержаны 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них — 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказывали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

Ранее суд отказал следствию в аресте фигуранта дела об отравлении в Ленобласти.

