Прокуратура направила в суд иск против «Корпорации развития Курской области»

Прокуратура Курской области направила в арбитражный суд Москвы иск на сумму почти 195 млн рублей против компании «Инженерный ресурс» и «Корпорации развития Курской области», руководство которой подозревают в хищениях при строительстве фортификаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, иск, поступивший в суд 2 октября, еще не приняли к рассмотрению.

В настоящее время Ленинский районный суд Курска проводит слушание по уголовному делу о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. Ответчиками по делу выступают бывший глава «КТК Сервис» Андрей Воловиков, гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его экс-заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин.

По версии следствия, в декабре 2022-го гендиректор корпорации Владимир Лукин заключил с главой «КТК Сервис» Андреем Воловиковым договор на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной при посредничестве экс-депутата областной думы Максима Васильева, которого называют лицом, фактически управлявшим «КТК Сервисом».

Часть средств Воловиков и Васильев потратили на личные нужды, а еще часть — на взятки сотрудникам региональной администрации и Корпорации развития, утверждают в МВД.

Ранее Хинштейн заявил об упразднении «Корпорации развития Курской области» с «плохой кармой».