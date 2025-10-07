HR-эксперт рассказала, какие компании чаще всего платят 13-ю зарплату

HR-эксперт Королева: 13-ю зарплату чаще всего выплачивают в госструктурах

Чаще всего 13-ю зарплату выплачивают сотрудникам крупных корпораций или госструктур, где зачастую это закреплено в положениях об оплате труда. Об этом «Москве 24» рассказала HR-эксперт Александра Королева.

По ее словам, размер выплаты обычно равен одному окладу. Она отметила, что в малом и среднем бизнесе такая практика не так распространена.

«Там она обычно называется не 13-й зарплатой, а ежегодной премией, для выплаты которой существуют конкретные показатели. Ежегодная премия может рассчитываться по-разному: например, в зависимости от стажа работы в компании или выполнения ключевых показателей, таких как годовой план по продажам, выручке или другим параметрам, специфичным для конкретного бизнеса», — уточнила Королева.

Эксперт добавила, что премию обычно распространяют на всех сотрудников компании, поскольку выборочная выплата может рассматриваться как нарушение трудового законодательства.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина до этого говорила, что в России выплата 13-й зарплаты работникам — это не обязательная мера поощрения, которая не закреплена в ТК РФ. Однако часто подобные премии предусматриваются внутренними документами компании.

Ранее в Госдуме ответили, можно ли сделать 13-ю зарплату обязательной.