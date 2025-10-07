На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили, можно ли сделать 13-ю зарплату обязательной

Депутат Арефьев: 13-ю зарплату нельзя сделать обязательной
true
true
true
close
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

В России невозможно обязать работодателей выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату, поскольку около 30% промышленных предприятий являются убыточными. Об этом «Москве 24» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Если мы законом утвердим 13-ю зарплату, ситуация еще более усугубится — брать деньги будет просто неоткуда, ведь с убытков премия не платится. Когда предприятие имеет достаточную прибыль, то ее направляют, с одной стороны, на дивиденды, если это акционерное общество, а с другой — совет директоров может решить направить ее на 13-ю зарплату», — сказал эксперт.

Он отметил, что даже в советское время такую выплату делали только работникам успешных предприятий. Если же прибыли было мало, такой возможности не было. Арефьев добавил, что сейчас 13-ю зарплату могут также выплатить в случае значительного перевыполнения плана.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина до этого говорила, что в России выплата 13-й зарплаты работникам — это не обязательная мера поощрения, которая не закреплена в ТК РФ. Однако часто подобные премии предусматриваются внутренними документами компании.

Ранее в Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат для всех работников.

