Появились подробности катастрофы вертолета в США с главой испанского филиала Siemens

Telegraph: упавший в США вертолет с топ-менеджером Siemens летел на дозаправку

Упавший в реку Гудзон в США вертолет с главой испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустином Эскобаром и его семьей возвращался на базу для дозаправки. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на владельца вертолета.

«Пилот сказал, что нужно топливо, ему осталось около трех минут до прибытия [на базу]», — сказал владелец воздушного судна Майкл Рот.

Telegraph уточнил, что Рот руководит компанией, организующей вертолетные туры над Нью-Йорком.

До этого американское агентство Associated Press (AP) со ссылкой на юриста в области авиации Джастина Грина сообщило, что падение вертолета недалеко от Статуи Свободы в Нью-Йорке могло случиться из-за повреждения хвоста воздушного судна несущим винтом. По его словам, после такого ни один пилот не смог бы предотвратить крушение.

Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.

На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей, сообщают американские СМИ. Личность пилота официально пока не подтверждена.

Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее самолет ВМС США упал в залив Сан-Диего у побережья Калифорнии.