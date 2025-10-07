На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число компаний, вовлеченных в преступную схему экс-владельца банка «Югра»

ТАСС: 700 компаний втянуты в преступную схему экс-владельца «Югры» Хотина
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, продлили арест из-за сложности расследования дела, в котором фигурируют около 700 юридических лиц. Об этом сообщается в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

«Сложность уголовного дела обусловлена... необходимостью исследования финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих организаций, вовлеченных в преступную схему, за период нескольких лет», — отмечается в материалах.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что Хотин обвиняется в хищении нефтепродуктов на сумму почти 60 млрд рублей.

По версии следствия, руководство подконтрольной Хотину компании «Русь-Ойл» продало за рубеж около 1,5 млн тонн арестованной нефти, присвоив полученные средства. Уголовное дело насчитывает 131 том.

4 сентября Мещанский районный суд Москвы продлил Хотину срок содержания под стражей на три месяца.

В декабре 2023 года бывшего владельца «Югры» обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей — по первому делу. В 2024 году суд приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима и национализировал его имущество.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание Хотина.

