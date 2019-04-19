Песков отреагировал на задержание совладельца банка «Югра»

Основной акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан по делу о хищении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

В ведомстве сообщили, что Хотин задержан в рамках уголовного дела о хищении у финансовой организации 7,5 млрд рублей.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание Хотина и заявил, что это не дело Кремля.

«Это же следственные органы, это к нам не имеет никакого отношения», — сказал Песков.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению ЦБ признал «Югру» банкротом.