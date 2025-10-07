На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам за восемь лет

«Справедливая Россия» предложила сделать перерасчет пенсий с 2016 по 2024 год
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров за период с 2016 по 2024 год. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, сообщает РИА Новости.

«Нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

Инициатива предполагает пересчет страховых пенсий в соответствии с законодательством и выплату недополученных сумм за указанный период. Как пояснил Миронов, с 2016 по 2024 год индексация пенсий работающих пенсионеров не проводилась.

С 1 января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена по инициативе президента Владимира Путина, что позволило увеличить выплаты 7,8 млн россиян. Законопроект направлен на компенсацию периода, когда такая индексация не проводилась.

3 октября депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что страховые пенсии по старости в России нужно повысить минимум до 35 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме назвали пять главных способов увеличить пенсию.

