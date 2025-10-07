Названы страны с самой низкой рождаемостью

РИА: Мальта и Тайвань возглавили антирейтинг стран с самой низкой рождаемостью

Мальта, Тайвань, Южная Корея и Испания стали странами с самым низким коэффициентом рождаемости в мире по итогам 2024 года. Об этом сообщило РИА Новости, изучив открытые данные.

Лидером антирейтинга стала Мальта: среднее число детей, рожденных одной женщиной за весь репродуктивный период, составило 1,06. На втором месте — Тайвань (1,11), далее следуют Южная Корея и Испания (по 1,12). Пятерку замкнул Сингапур с показателем 1,17.

В десятку стран с самой низкой рождаемостью вошли Литва (1,18), Польша (1,20), Италия (1,21), Украина (1,22), а также Макао и Гонконг (по 1,24).

Россия расположилась в топ-30 антирейтинга с коэффициентом 1,4, рядом с Японией, Кипром и Норвегией.

При этом самые высокие показатели рождаемости традиционно фиксируются в странах Африки. Первое место занял Нигер, где на одну женщину приходится в среднем 6,64 ребенка. В пятерку лидеров также вошли Ангола (5,7), Демократическая Республика Конго (5,49), Мали (5,35) и Бенин (5,34).

В мае депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что показатель рождаемости войдет в KPI глав российских регионов уже с 2026 года. Каждый рабочий день губернаторов будет начинаться с оценки демографических данных, отметила она. Заниматься статистическими данными рождаемости будут не только региональные власти, но также учебные заведения, работодатели, добавила депутат.

