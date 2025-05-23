Российских губернаторов заставят отчитываться о показателях рождаемости

Показатель рождаемости войдет в KPI глав российских регионов уже с 2026 года. Причем это будет только первый шаг в этом направлении, отметила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Каждый рабочий день губернаторов будет начинаться с оценки демографических данных, заявила она 360.ru.

Отметим, что в России планируется создать рейтинг здоровья регионов – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на президента Лиги здоровья нации, главного внештатного специалиста сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерии. Помимо прочих характеристик, он будет включать в себя коэффициенты рождаемости. А главной задачей создания такого рейтинга является не сравнение регионов между собой, а стимулирование к развитию, подчеркнул Бокерия.

Что касается оценки работы глав регионов по демографическим показателям, то это необходимая мера, подчеркнула Буцкая.

«Я считаю, что это первый шаг к тому, что каждый руководитель на своем рабочем месте, как говорит наш президент, будет начинать день с вопросов демографии и заканчивать вопросами демографии», — отметила парламентарий.

Заниматься статистическими данными рождаемости будут не только региональные власти, но также учебные заведения, работодатели, добавила депутат. При этом к сложностям она отнесла скрытую статистику по рождаемости и смертности в каждом регионе РФ, отметив, что с учетом этого фиксировать данные будет труднее.

Напомним, оценка эффективности работы губернаторов по показателям рождаемости была введена после соответствующего поручения администрации президента и правительства. В утвержденном по итогам заседания документе рекомендуется включить «суммарный коэффициент рождаемости» в перечень показателей для оценки эффективности работы глав и исполнительных органов субъектов страны.

Ранее в РПЦ оценили идею надеть мини-юбки для повышения рождаемости.