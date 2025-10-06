В Харькове прогремело еще пять взрывов

В Харькове произошла еще одна серия взрывов, местные жители насчитали пять прилетов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Мэр города Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что в Харькове произошли несколько пожаров. До этого он сообщал только об одном.

Полчаса назад издание писало, что в городе прогремело 15 взрывов за 14 минут, после чего в городе частично пропал свет. Отмечалось, что взрывы звучали с 22:32 до 22:46 мск.

6 октября в Харькове произошло частичное отключение света. Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные власти и компанию «Харьковоблэнерго», обесточенными оказались более 20 тыс. домовладений. Кроме того, проблемы с энергоснабжением наблюдались в Черниговской и Сумской областях.

Сегодня Telegram-канал «Первый Харьковский» написал, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Речь идет об объекте, расположенном в районе Харьковского канатного завода. По данным канала, восстановлению он не подлежит.

Ранее Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о возможном блэкауте на Украине.