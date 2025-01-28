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В Новосибирске рабочий сорвался с башенного крана с высоты 17-го этажа и выжил

В Новосибирске спасли рабочего, сорвавшегося с башенного крана

В Заельцовском районе Новосибирска спасли рабочего, который сорвался с высоты во время спуска с башенного крана. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба в Telegram-канале.

Инцидент произошел на одной из строительных площадок на северо-западе города, 53-летний рабочий спускался с башенного крана и сорвался с высоты 17-го этажа, мужчина упал на промежуточную площадку.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили рабочего на землю и передали бригаде врачей скорой помощи.

До этого сообщалось, что в Петербурге крановщику потребовалась помощь спасателей из-за того, что на высоте у него произошла паническая атака. Один из рабочих попытался проникнуть в кабину, но мужчина заперся и отказался спускаться. Его удалось спустить только с помощью спасателей и спецоборудования.

Ранее рабочий попал в шоковую реанимацию, упав на стройке в Петербурге.

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