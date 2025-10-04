В Воронеже подросток сорвался с пятого этажа в шахту лифта

В Воронеже подросток через суд получил компенсацию после падения в шахту лифта

В Воронеже подросток получил травмы во время падения в шахту лифта и добился компенсации. Об этом сообщает УФССП по региону.

Пострадавший ехал с другом в лифте на одиннадцатый этаж, но между пятым и шестым кабина остановилась. Один из школьников смог приоткрыть дверь, но, пытаясь попасть на площадку этажа, упал в шахту.

В результате пострадавший получил серьезные травмы, их оценили как тяжкий вред здоровью.

«Опасный объект был застрахован, поэтому страховую компанию обязали выплатить матери ребенка возмещение, неустойку и штраф – всего порядка пяти млн рублей», – сообщается в публикации.

Однако сотрудники страховой компании не направили средства добровольно в отведенное время, поэтому организации заблокировали счета и ограничили возможность распоряжаться имуществом.

В результате компания выплатила средства матери пострадавшего.

