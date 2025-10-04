На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже подросток сорвался с пятого этажа в шахту лифта

В Воронеже подросток через суд получил компенсацию после падения в шахту лифта
true
true
true
close
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже подросток получил травмы во время падения в шахту лифта и добился компенсации. Об этом сообщает УФССП по региону.

Пострадавший ехал с другом в лифте на одиннадцатый этаж, но между пятым и шестым кабина остановилась. Один из школьников смог приоткрыть дверь, но, пытаясь попасть на площадку этажа, упал в шахту.

В результате пострадавший получил серьезные травмы, их оценили как тяжкий вред здоровью.

«Опасный объект был застрахован, поэтому страховую компанию обязали выплатить матери ребенка возмещение, неустойку и штраф – всего порядка пяти млн рублей», – сообщается в публикации.

Однако сотрудники страховой компании не направили средства добровольно в отведенное время, поэтому организации заблокировали счета и ограничили возможность распоряжаться имуществом.

В результате компания выплатила средства матери пострадавшего.

Ранее в Татарстане лифт с мужчиной и двумя детьми пролетел девять этажей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами