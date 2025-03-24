Мужчина сорвался со строительных лесов в Петербурге и не выжил

78.ru: в Петербурге мужчина сорвался со строительных лесов и не выжил

В Петербурге мужчина не выжил после падения со строительных лесов. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 21 марта возле дома в Большом Казачьем переулке, где проводятся работы и стоят строительные леса. Мужчина при неизвестных обстоятельствах сорвался с высоты. Он не выжил.

Позже выяснилось, что никто из рабочих стройки не был знаком с этим мужчиной. Он оказался 40-летним уроженцем города Севастополя.

До этого двое рабочих упали с высоты на стройке нежилого здания в Новой Москве. Одного из них доставили в медицинское учреждение, а второго спасти не удалось. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее двое рабочих сорвались с высоты на стройке в Москве и попали на видео.