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Мужчина сорвался со строительных лесов в Петербурге и не выжил

78.ru: в Петербурге мужчина сорвался со строительных лесов и не выжил
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Shutterstock/slexp880

В Петербурге мужчина не выжил после падения со строительных лесов. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 21 марта возле дома в Большом Казачьем переулке, где проводятся работы и стоят строительные леса. Мужчина при неизвестных обстоятельствах сорвался с высоты. Он не выжил.

Позже выяснилось, что никто из рабочих стройки не был знаком с этим мужчиной. Он оказался 40-летним уроженцем города Севастополя.

До этого двое рабочих упали с высоты на стройке нежилого здания в Новой Москве. Одного из них доставили в медицинское учреждение, а второго спасти не удалось. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее двое рабочих сорвались с высоты на стройке в Москве и попали на видео.

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