Эксперт объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»

Протестующие в Грузии, поддерживаемые Брюсселем, не смогли добиться желаемых результатов из-за проблем внутри Европейского союза (ЕС). Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент — влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», — объяснил эксперт.

США, по его словам, смотрят на ситуацию без особого интереса. В Европе же накопилось большое количество внутренних трудностей, поэтому тратить серьезный ресурс на Грузию, хоть и хочется, но нет возможности.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Евросоюз. Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Грузию обвинили в подрыве процесса вступления в ЕС.