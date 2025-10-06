Стало известно, когда планируют огласить заочный приговор Татьяне Лазаревой

Пресненский суд Москвы планирует огласить заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой по делу об уклонении от обязанностей иноагента во вторник, 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удаляется в совещательную комнату до 7 октября, 11:30 [мск]», — сказала судья.

6 октября прокуратура затребовала добавить полгода к сроку лишения свободы для Лазаревой. В совокупности с предыдущем приговором телеведущей грозит семь лет тюрьмы.

В июле суд в Москве заочно арестовал телеведущую по делу о нарушении закона об иноагентах.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

