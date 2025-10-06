Прокуратура запросила семь лет колонии для Татьяны Лазаревой

Прокуратура затребовала добавить полгода к сроку лишения свободы для бывшей телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу в совокупности с предыдущим приговором назначить Лазаревой наказание в виде лишения свободы на срок семь лет», — заявила сторона обвинения.

Летом 2025 года суд начал рассматривать дело об уклонении Лазаревой от исполнения обязанностей иноагента. Она была заочно арестована.

В декабре 2024 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-телеведущую к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее Татьяна Лазарева назвала себя безродным космополитом.