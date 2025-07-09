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Телеведущая Лазарева вспомнила о своей жизни в Москве

Татьяна Лазарева заявила, что жила в Москве свободно и счастливо
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что в Москве у нее была свободная и счастливая жизнь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Лазарева рассказала историю, которую услышала от подруги. Та поделилась, что во времена, когда в России можно было жить «счастливо и относительно свободно», они с друзьями облюбовали себе маленький уголок в Венеции и собирались там, пили вино, ели, говорили «о прекрасном».

Ведущая отметила, что тогда можно было прилететь в Венецию из Москвы на выходные.

Лазарева добавила, что друзья ее подруги сконструировали в Москве гранитный камень с надписью «Тупик Гедонизма», привезли его в Венецию и поместили в углубление в стене в том полюбившемся им месте.

8 июля Лазарева призналась в прямом эфире на YouTube, что испытывает проблемы с деньгами после отъезда из России. По ее словам, с нехваткой денег столкнулось большинство российских знаменитостей, которые уехали из России после начала СВО.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее Лазарева воссоединилась с дочерью и внучкой.

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