Суд арестовал подозреваемого в планировании теракта в синагоге

Суд в Пятигорске арестовал на два месяцев подозреваемого в планировании теракта
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Пятигорский городской суд арестовал задержанного по подозрению в подготовке теракта в синагоге. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Пятигорского городского суда Ставропольского края от 03.10.2025 года ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому Карданову Р.А избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря 2025 года», — говорится в сообщении суда.

Утром 6 октября в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал поджечь здание еврейской религиозной общины. По данным ведомства, подозреваемый хотел совершить теракт с помощью бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли ножи и средства связи с перепиской с зарубежным координатором. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

В этот же день ФСБ предотвратила теракт в Красноярском крае. По информации ведомства, в Красноярске задержали двоих граждан, которые готовили взрывное устройство для подрыва городской синагоги. В одном из заброшенных зданий, используемом террористами в качестве тайника, были обнаружены химические прекурсоры и поражающие элементы.

Ранее в Петербурге четырех туристов задержали за танцы у здания ФСБ.

