На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пятигорске задержали россиянина за подготовку поджога еврейской общины

ФСБ предотвратила поджог здания еврейской религиозной общины в Пятигорске
true
true
true

В Пятигорске сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал поджечь здание еврейской религиозной общины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, подозреваемый планировал поджечь здание еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли ножи и средства связи с перепиской с зарубежным координатором. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

В начале октября сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали двух граждан Украины, прошедших подготовку для проведения террористических актов. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что мужчины добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, где учились боевой тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу.

До этого в правоохранительных органах сообщили, что в Ухте задержали кандидата в депутаты Государственного совета Республики Коми Оксану Багирову, обвинив ее в публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее сотрудника российского оборонного предприятия обвинили в теракте и вандализме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами