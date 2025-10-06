На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут освободить часть детей иностранцев от теста на знание русского языка

РИА Новости

В Государственную думу внесли законопроект, в рамках которого предлагается освободить от тестирования на знание русского языка детей некоторых категорий иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Автором инициативы стал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Согласно документу, проектом предлагается внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Если его примут, то от тестирования на знание языка освободят детей жителей стран, где русский язык является государственным.

Помимо этого, законопроектом предлагается освободить от тестирования детей участников государственной программы по переселению соотечественников. Также инициатива коснется детей сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, а также международных организаций, аккредитованных при МИД России.

С 1 апреля текущего года в России вступил в силу закон, который обязывает детей иностранных граждан перед зачислением в школу проходить проверку на владение русским языком, который необходим для освоения образовательных программ.

По данным Рособрнадзора, в этом году в школы были поданы заявки от 23 616 детей иностранцев, однако до тестирования допустили только 8223 ребенка. Само тестирование прошли только 5940 детей, а успешно сдали тест по русскому языку лишь 2964 ребенка.

Ранее Госдума предложила скорректировать экзамены по русскому языку для детей иностранцев.

