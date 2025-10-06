На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко призвала перейти к диверсификации ставки по семейной ипотеке

Матвиенко предложила изменить ставку семейной ипотеки в зависимости от числа детей
true
true
true
close
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала перейти к диверсификации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Об этом она заявила во время парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», передает РИА Новости.

По словам спикера Совфеда, субсидии должны быть адресными.

«В частности, предлагаем перейти к диверсификации ставки в зависимости от количества детей, а также создавать условия для улучшения жилищных условий для семей с детьми по месту их проживания», — сказала Матвиенко.

В конце сентября сообщалось, что Минфин изучает возможность поднять ставку по семейной ипотеке после рождения первого ребенка до 12%. При этом ставку 6% намерены оставить для семей с двумя детьми, а с тремя детьми она может составить 4%. Замминистра финансов Иван Чебесков добавил, что при рождении третьего ребенка рефинансирование ипотеки будет проходить автоматически.

До этого сообщалось, что в Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка, сообщил 19 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы откладывать на первый взнос по ипотеке.

