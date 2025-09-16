Стало известно, сколько россияне готовы откладывать на первый взнос по ипотеке

Rambler&Co: 55% россиян готовы откладывать до 30 тысяч рублей на взнос по ипотеке

Более половины россиян (55%) готовы откладывать до 30 тыс. рублей в месяц на первый взнос по ипотеке, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования жизни».

Опрос показал, что 22% готовы откладывать от 30 до 50 тыс. рублей, 12% — от 50 до 100 тыс. рублей, а 11% готовы направлять на это более 100 тыс. рублей.

Большинство респондентов (79%) заявили, что для накопления первого взноса они будут откладывать с зарплаты или уже делают это, 11% хотят использовать для этого доходы от вкладов и накопительных счетов, 6% — инвестиционные инструменты, а 4% — накопительное страхование жизни.

Также 59% россиян считают, что необходимо оформить полис ипотечного страхования жизни, чтобы защитить себя и своих близких от возможных проблем со здоровьем. Кроме того, 72% заявили, что уже оформили его.

«Согласно исследованию, основным мотивом выбора полиса для россиян (32%) становится желание гарантированно сохранить недвижимость в долгосрочной перспективе, а также чувство уверенности и спокойствия за будущее (30%)», — отметил исполнительный директор «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбера Сергей Скороходов.

Опрос проходил в сентябре на ресурсах Rambler&Co. Всего в нем приняли участие 29,2 тыс. россиян.