В КНР более сотни туристов оказались в ловушке в горах

Более сотни туристов из-за снегопада оказались в ловушке в горах провинции Цинхай на северо-западе КНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

В ведомстве рассказали, что власти получили информацию о застрявших в горах туристах еще 5 октября. Большое количество людей зашло в район Лаохугоу Мэньюань-Хуэйского автономного уезда провинции Цинхай, находящийся на высоте более 4000 метров, и не смогли выбраться самостоятельно. Как отмечается в заявлении, для данного района характерны непредсказуемая погода и сложный рельеф местности.

«По состоянию на 8:00 (3:30 мск — «Газета.Ru») 6 октября 137 человек, терпящих бедствие, были благополучно эвакуированы, их основные жизненные показатели стабильны», — говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что одного человека спасти не удалось. Он страдал горной болезнью и подвергся переохлаждению.

4 октября на Эвересте в Тибетском автономном районе КНР началась метель, из-за которой видимость сократилась до менее одного метра. По данным газеты «Саньсян душибао», около 1000 туристов оказались в ловушке на восточном склоне горы. Некоторым из них удалось спуститься самостоятельно, но большинству потребовалась помощь спасателей.

6 октября газета The Guardian сообщила, что сотрудники экстренных служб и местные жители освободили из снежного плена 350 туристов. Кроме того, спасатели установили связь с еще около 200 человек, которые остаются на склоне под Эверестом.

