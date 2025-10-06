Посольство в КНР не получало обращений от россиян в связи с ситуацией на Эвересте

Посольство РФ в Пекине: по ситуации с россиянами на Эвересте никто не обращался

Посольство РФ в Китае не получало обращений от российских граждан в связи с ситуацией с застрявшими из-за снегопада на Эвересте туристами. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«В консульский отдел посольства пока никто не обращался», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что российские дипломаты на фоне инцидента поддерживают связь с местными властями.

5 октября газета «Саньсян душибао» писала, что на восточном склоне Эвереста около тысячи человек оказались в ловушке из-за сильного снегопада. По информации издания, метель началась за день до этого. В результате видимость сократилась до менее одного метра, снег также засыпал палатки туристов.

6 октября Центральное телевидение Китая сообщило, что 350 туристов, застрявших из-за непогоды на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики, благополучно спустились с горы.

Отмечалось, что спасатели также смогли установить связь с оставшейся группой из более чем 200 человек. Они в в ближайшее время спустятся со склона под руководством отряда, отправленного им на подмогу.

Ранее на Камчатке туристы сорвались при восхождении на вулкан.