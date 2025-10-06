На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посольство в КНР не получало обращений от россиян в связи с ситуацией на Эвересте

Посольство РФ в Пекине: по ситуации с россиянами на Эвересте никто не обращался
true
true
true
close
Purnima Shrestha/Reuters

Посольство РФ в Китае не получало обращений от российских граждан в связи с ситуацией с застрявшими из-за снегопада на Эвересте туристами. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«В консульский отдел посольства пока никто не обращался», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что российские дипломаты на фоне инцидента поддерживают связь с местными властями.

5 октября газета «Саньсян душибао» писала, что на восточном склоне Эвереста около тысячи человек оказались в ловушке из-за сильного снегопада. По информации издания, метель началась за день до этого. В результате видимость сократилась до менее одного метра, снег также засыпал палатки туристов.

6 октября Центральное телевидение Китая сообщило, что 350 туристов, застрявших из-за непогоды на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики, благополучно спустились с горы.

Отмечалось, что спасатели также смогли установить связь с оставшейся группой из более чем 200 человек. Они в в ближайшее время спустятся со склона под руководством отряда, отправленного им на подмогу.

Ранее на Камчатке туристы сорвались при восхождении на вулкан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами