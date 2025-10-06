Застрявшие на Эвересте туристы спустились с горы

350 туристов, застрявших из-за непогоды на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики, благополучно спустились с горы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что спасатели также смогли установить связь с оставшейся группой из более чем 200 человек. Они в в ближайшее время спустятся со склона под руководством отряда, отправленного им на подмогу.

По данным британской газеты Guardian, 350 туристов уже прибыли в ближайший город Цюйдан.

Сильная метель началась на Эвересте в прошлую субботу, 4 октября. В результате видимость сократилась до менее одного метра, а по ключевым участкам маршрута прошел снегопад. Также снег засыпал палатки туристов. Начавшаяся спасательная операция осложнилась из-за сильного ветра. Некоторым туристам удалось спуститься самостоятельно.

Ранее россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест.