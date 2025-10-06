На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Застрявшие на Эвересте туристы спустились с горы

CCTV: 350 застрявших на склоне Эвереста туристов спустились с горы
true
true
true
close
voc.com.cn

350 туристов, застрявших из-за непогоды на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики, благополучно спустились с горы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что спасатели также смогли установить связь с оставшейся группой из более чем 200 человек. Они в в ближайшее время спустятся со склона под руководством отряда, отправленного им на подмогу.

По данным британской газеты Guardian, 350 туристов уже прибыли в ближайший город Цюйдан.

Сильная метель началась на Эвересте в прошлую субботу, 4 октября. В результате видимость сократилась до менее одного метра, а по ключевым участкам маршрута прошел снегопад. Также снег засыпал палатки туристов. Начавшаяся спасательная операция осложнилась из-за сильного ветра. Некоторым туристам удалось спуститься самостоятельно.

Ранее россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами