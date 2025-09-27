Сотрудника оборонного предприятия в РФ обвинили в теракте и вандализме

Сотрудника одного из оборонных предприятий России обвинили в совершении теракта и вандализме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

По данным журналистов, мужчина работал слесарем-сборщиком. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 214 УК РФ. Речь идет о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и вандализме.

«Детали уголовного дела не сообщаются», — говорится в статье.

Суд в Москве избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты просили выпустить мужчину из СИЗО и избрать ему более мягкую меру пресечения, утверждая, что у подзащитного отсутствовал умысел на совершение инкриминируемого деяния.

Несмотря на это, суд продлил срок ареста. Сторона обвинения выразила уверенность, что в случае выхода на свободу слесарь скроется от предварительного расследования и продолжит заниматься преступной деятельностью.

25 сентября российский суд приговорил гражданина Молдавии Мариуса Пруняну к 16 годам лишения свободы за подготовку терактов на территории РФ. Следователи выяснили, что мужчина доставил в страну три мощных взрывных устройства, чтобы совершить теракты по заданию Украины.

Ранее россиянина осудили на 24 года за подготовку теракта на Транссибирской магистрали.