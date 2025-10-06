На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о возможной причастности организатора ОПГ в Шереметьево к хищениям

РИА: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Предполагаемый организатор организованной преступной группы (ОПГ) Алексей Кабочкин не участвовал в схеме с хищениями у участников специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал РИА Новости информированный источник со ссылкой на показания одного из фигурантов дела.

По словам мужчины, Алексей Кабочкин и Дмитрий Боглаев наказывали таксистов в том случае, когда им становилось известно о фактах обмана военнослужащих, они предпринимали меры для возмещения ущерба.

Кабочкин был владельцем транспортной компанией, а Боглаев следил за порядком в ней.

Фигурант рассказал, что Кабочкин как работодатель таксистов собирал с них арендную плату за возможность работать в аэропорту Шереметьево.

О раскрытии деятельности ОПГ, вымогавшей деньги в Шереметьево, стало известно в мае. Преступники подыскивали бойцов ВС РФ и предлагали им услуги такси изначально по адекватным ценам. В конце поездки сумма менялась: например, 2 тысячи рублей могли превратиться в 40 тысяч или даже 90 тысяч рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ отдавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной группировки Алексей Кабочкин. Несколько подозреваемых заключили досудебное соглашение со следствием.

Ранее сообщалось, что полицейские по делу о хищениях в Шереметьево закрывали глаза на инциденты.

