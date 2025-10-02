Полиция заминала дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

РИА: полицейские по делу о хищениях в Шереметьево закрывали глаза на инциденты

Полицейские, являющиеся фигурантами дела о похищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, помогали подыскивать жертв, а затем закрывали глаза на происходившее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«На допросе один из водителей такси сдал полицейских в аэропорту, которые помогали таксистам разводить на деньги участников специальной военной операции и потом «заминали» истории в случае возникновения проблем», — говорится в сообщении.

По словам источника, полицейские также «поставляли» злоумышленникам участников СВО. В настоящее время они заключены под стражу.

О раскрытии деятельности ОПГ, вымогавшей деньги в Шереметьево, стало известно в мае. Преступники подыскивали бойцов ВС РФ и предлагали им услуги такси изначально по адекватным ценам. В конце поездки сумма менялась: например, 2 тысячи рублей могли превратиться в 40 тысяч или даже 90 тысяч рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ отдавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной группировки Алексей Кабочкин. Несколько подозреваемых заключили досудебное соглашение со следствием.

