Стало известно о новой схеме мошенничества на маркетплейсах

Мошенники с помощью новой схемы входят в аккаунты россиян на маркетплейсах

Мошенники стали использовать новый способ обмана россиян на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферист по телефону сообщает гражданину, что ему якобы пришла посылка с маркетплейса, и уточняет, как удобнее было бы ее получить. После того, как человек говорит, что не ждет посылки, злоумышленник предлагает это проверить, прося назвать пришедший SMS-код.

Получив код, мошенник может войти в аккаунт покупателя на маркетплейсе и получить доступ к его банковским данным.

30 сентября председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова рассказала, что мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, связанную якобы с доставкой подарков на день рождения.

23 сентября пресс-служба Центрального банка России сообщила, что мошенники массово звонят россиянам под видом курьеров из популярных маркетплейсов и просят предоставить им одноразовые банковские коды.

Ранее аналитики предупредили, кто из россиян является основной мишенью мошенников.