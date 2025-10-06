На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Сочи задерживаются более 20 рейсов

SHOT: из-за ограничений в аэропорту Сочи задерживается 21 рейс
true
true
true
close
Shutterstock

Из-за введенного в аэропорту Сочи плана «Ковер» задерживаются свыше двух десятков рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время в воздухе вблизи Сочи, ожидая посадки, находятся три самолета из Антальи и два из Санкт-Петербурга. В общей сложности на вылет задерживаются 9 бортов, на прилет — 12.

3 октября сообщалось, что из-за введенных ограничений 10 летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы.

25 сентября из-за введенных для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи ограничений на полеты два рейса ушли на запасные аэродромы. В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для гарантии безопасности полетов, которая остается приоритетом.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами