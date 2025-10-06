В аэропорту Сочи задерживаются более 20 рейсов

Из-за введенного в аэропорту Сочи плана «Ковер» задерживаются свыше двух десятков рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время в воздухе вблизи Сочи, ожидая посадки, находятся три самолета из Антальи и два из Санкт-Петербурга. В общей сложности на вылет задерживаются 9 бортов, на прилет — 12.

3 октября сообщалось, что из-за введенных ограничений 10 летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы.

25 сентября из-за введенных для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи ограничений на полеты два рейса ушли на запасные аэродромы. В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для гарантии безопасности полетов, которая остается приоритетом.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов.