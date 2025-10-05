Украинские военные ударили по 10 населенным пунктам Белгородской области

Украинские военные атаковали дронами десять населенных пунктов, расположенных в шести муниципалитетах Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде беспилотник сдетонировал о кровлю многоквартирного дома… Село Ржевка Шебекинского округа подверглось двум обстрелам. В семи частных домах выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Повреждены шесть хозпостроек, а также перебита линия электропередачи. В районе села Первое Цепляево в результате атаки дрона огнём уничтожен прицеп грузового автомобиля», — говорится в посте губернатора.

В поселке Политотдельский Белгородского района служебный автобус подвергся атаке FPV-дрона. В городе Грайворон вследствие удара беспилотника пострадали два легковых автомобиля, а в селе Глотово Грайворонского округа детонация FPV-дрона привела к повреждению осколками трех частных домов. Гладков также уточнил, что в хуторе Леоновка Валуйского округа дрон нанес удар по кровле складского здания.

Глава региона отметил, что в Волоконовском районе, в хуторе Плотвянка, частный дом оказался под прицелом FPV-дрона, что привело к пробитию крыши. В селе Коновалово, как сообщил Гладков, в результате удара беспилотным летательным аппаратом была повреждена линия электропередачи, восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ.

Губернатор добавил, что в селе Тишанка попадание снаряда привело к полному разрушению частного дома.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны РФ сообщило о более чем 30 украинских дронах, сбитых над Россией.