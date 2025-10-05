На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве прозвучал гимн России

В Киеве подростки включили гимн России на улице
Depositphotos

Группа подростков включила гимн России на улице в Киеве. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы, распространившие соответствующую видеозапись.

На опубликованном видео слышно, как на заднем плане происходит диалог на русском языке. Один из присутствующих интересуется, что это за музыка, другой отвечает, что не знает.

В июне девушки под Киевом станцевали под российскую песню «Матушка-земля». На девушек пожаловались соседи, полиция составила протоколы за мелкое хулиганство. Украинки объяснили, что «таким образом хотели развлечься».

В феврале 2022 года в центре Киева около площади Независимости неожиданно заиграл гимн Советского Союза. Официальной реакции украинских властей на инцидент с проигрыванием гимна СССР не последовало, хотя на Украине идет так называемая декоммунизация, в рамках которой власти ликвидировали множество символов советского прошлого республики.

Ранее в Польше украли хит «Матушка-земля».

Все новости на тему:
Новости Украины
