Девушки под Киевом станцевали под песню «Матушка-земля» и попали в полицию

Девушки под Киевом станцевали под российскую песню «Матушка-земля». Кадры публикует Telegram-канал RT.

На девушек пожаловались соседи, полиция составила протоколы за мелкое хулиганство.

Украинки объяснили, что «таким образом хотели развлечься».

В мае на Украине женщина «отбила» своего мужа у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В сообщении уточняется, что инцидент произошел во Львове.

На кадрах видно, как женщина ногой пытается открыть автомобиль сотрудников ТЦК. Жительница Украины кричит им, что ее муж имеет инвалидность и отправиться на фронт не может.

До этого сообщалось, что работника ТЦК подозревают в хулиганстве после того, как он дважды ударил мужчину в живот. Уточняется, что пострадавшим оказался местный учитель истории, он обратился с заявлением в полицию.

Ранее глава комитета Рады заявил, что «люто ненавидит» «бусификацию».