В Киеве на фоне слухов о «вторжении» РФ зазвучал гимн СССР

В центре Киева около площади Независимости в ночь на 16 февраля неожиданно заиграл гимн Советского Союза. Инцидент попал на онлайн-трансляцию Reuters из украинской столицы, которую агентство запустило на фоне информации о возможной эскалации ситуации вокруг Украины.

Целый ряд британских таблоидов спрогнозировали начало «вторжения» России на украинскую территорию именно ночью 16 февраля, предсказания СМИ не сбылись.

На данный момент официальной реакции украинских властей на инцидент с проигрыванием гимна СССР не последовало, хотя на Украине идет так называемая декоммунизация, в рамках которой власти ликвидировали множество символов советского прошлого республики.

Ранее сообщалось, что британская газета The Sun исправила свою статью, где прогнозировала «вторжение» России на Украину.